Торонто, Канада, 20 сентября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Сборная Европы по хоккею в овертайме переиграла команду Чехии в матче второго тура группового этапа Кубка мира-2016. Встреча, прошедшая 19 сентября на одной из ледовых арен в Торонто, завершилась со счетом 3:2.

wch2016.com Сборная Европы в матче против команды Чехии

В составе сборной Европы шайбы забросили Здено Хара, Матц Цукарелло и Леон Драйзайтль. У чешских хоккеистов отличились Якуб Ворачек и Мартин Ганзала.

Таким образом, после 2-х туров сборная Европы набрала 4 очка и возглавила группу А. Команда сборной Чехии, в активе которой один балл, пока занимает третью строчку в таблице.

Кубок мира-2016. Группа A

Чехия — Европа — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1).

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