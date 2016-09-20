Москва, 20 сентября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Пара USD/RUB немного сдала позиции в связи с ослаблением доллара и одновременным ростом нефти, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Более того, в качестве факторов влияния на пару в СМИ упоминались и результаты выборов в Госдуму с единогласной победой «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Правда, ни один из факторов не смог оказать продолжительного эффекта на пару. И, скорее всего, сегодня, 20 сентября, рубль окажется в слабой позиции: шансы на продолжительный рост нефти невелики, так как тема встречи в Алжире уже практически исчерпана», — пояснила Афанасьева.

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«К тому же сегодня после распродаж USD спрос в небольших объемах все же может возобновиться на ожиданиях агрессивного исхода заседания FOMC», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы валют на 20 сентября. Так, доллар упал на 8 копеек и составляет 64,92 рубля. Евро снизился на 57 копеек и стоит 72,45 рубля. Цена на нефть снизилась до 45,80 доллара за баррель.