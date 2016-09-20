Брюссель, 20 сентября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Проведение выборов на территории Крыма, состоявшихся в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководство Европейского союза не признало. Такая позиция изложена в опубликованном накануне, 19 сентября, официальном заявлении ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Евросоюз по-прежнему непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — сообщается в заявлении.

Уточняется, что на избирательных участках в Крыму не присутствовали наблюдатели ни от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), ни от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини заявил, что ЕС не признает проведение в Крыму выборов в Государственную думу России. Он напомнил, что ЕС не признает Крым частью России.

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20 сентября представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби заявил, что Госдепартамент считает выборы в Государственную думу прозрачными. При этом он обратил внимание на ряд «озабоченностей» в связи с ходом избирательной кампании в России.

Напомним, выборы в единый день голосования прошли на территории России 18 сентября 2016 года. Согласно предварительным подсчётам, «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,17% голосов. Далее идут КПРФ (13,42%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,18%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.