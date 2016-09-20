Торонто, Канада, 20 сентября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею переиграла команду молодых звезд Северной Америки в матче второго тура группового этапа Кубка мира 2016 года. Встреча, прошедшая на одной из ледовых арен в Торонто, завершилась со счётом 4:3.

wch2016.com Сборная России по хоккею после победы над командой молодых звезд Северной Америки

В составе сборной России шайбы забросили Владислав Наместников, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко. У североамериканцев отличились Остон Мэттьюс, Морган Райли, Нюджент-Хопкинс.

Таким образом, подопечные Олега Знарка после двух матчей (со сборными Швеции и Северной Америки) набрали 2 очка.

22 сентября хоккеисты сборной России встретятся с командой Финляндии.

Кубок мира. Торонто

Сборная России — сборная Северной Америки — 4:3.

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