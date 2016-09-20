Вашингтон, 20 сентября, 2016, 06:21 — ИА Регнум. Индийская община США обратилась к правительству с требованием «признать Пакистан государством, спонсирующим террор» и ввести против него санкции, сообщает Indian Express 20 сентября.

vividscreen.info Шахматы

«Хватит. Пришло время, когда Пакистан должен быть назван государством — спонсором терроризма… Лидеры Пакистана должны понимать цену, которую им придется платить за постоянную поддержку террористической деятельности в Индии», — сказал Джагдиш Севхани, президент по связям с общественностью Комитета индийских американцев, озвучивший официальное заявление диаспоры.

В качестве одного из фактов «поддержки тероризма» в заявлении отмечается сотрудничество пакистанских военных с Джейш-аль-Мухаммад, радикальной организацией, причастной к продолжающимся беспорядкам и нападеним на полицейских в индийском Кашмире.

Поводом для обращения индусов США к правительству стал недавний теракт в индийском Ури, унесший жизни 18 военнослужащих. Власти Индии считают причастными к теракту спецслужбы Пакистана.