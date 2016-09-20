Якутск, 20 сентября, 2016, 04:43 — ИА Регнум. Три мандата Якутии в Госдуме РФ — пока озвученный самими партиями прогноз таков. «Справедливая Россия» сообщила, что надеется на два места — одно получит победивший по одномандатному округу Федот Тумусов, второе — экс-глава Забайкальского края Константин Ильковский, которому освободили путь в федеральный парламент по партийному списку. Напомним, он шёл в региональной группе вторым после Федота Тумусова, которому место от партии уже не понадобится благодаря личной победе.

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«Единая Россия» рассчитывает на один мандат в результате выборов по партийным спискам. Такой прогноз озвучил возглавляющий региональное отделение партии Александр Ноговицын. По его словам, в федеральный парламент отправится второй номер в региональной группе — председатель правительства республики Галина Данчикова. Первый в списке партии на выборах глава региона Егор Борисов своим местом, конечно, не воспользуется — политологи изначально говорили о том, что он там в роли «паровоза». Напомним, одномандатника у партии власти не было, так как федеральный политсовет запретил региональному отделению выдвигать его в рамках межпартийного соглашения.

Кандидат ЛДПР от Якутии Гаврил Парахин пока прогнозов не делает, говоря, что решение о распределении мандатов будет приниматься лидером партии Владимиром Жириновским. Отметим, что Парахин второй в региональной группе, в которую, помимо Якутии, входят все дальневосточные регионы, кроме Приморья. Возглавляет этот список партии действующий депутат Госдумы Валерий Селезнёв.

КПРФ тоже от прогнозов воздерживается. Напомним, заместитель председателя регионального парламента Виктор Губарев на третьем месте в региональной группе партии, в которую входят, помимо Якутии, Забайкалье, Камчатка, Чукотка, Амурская и Магаданская области.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители власти Якутии предпринимали отчаянные попытки, чтобы взять для правящей партии второй мандат, несмотря на запрет выдвижения одномандатника по федеральному соглашению. С целью обойти этот запрет баллотировался госсоветник республики и однофамилец главы региона Андрей Борисов. Однако собранные им для регистрации подписи не прошли проверку избиркома. Иск кандидата к ЦИКу республики был удовлетворён в региональном Верховном суде, но рассмотревшая апелляцию федеральная инстанция признала его решение ошибочным, поддержав отказавший кандидату в регистрации избирком.

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