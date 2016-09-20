Киншаса, 20 сентября, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Военные Демократической Республики Конго в понедельник заблокировали входные пути в Киншасу, охваченную беспорядками, сообщает корреспондент The New York Times 20 сентября.

http://midgard.ws Беспорядки в Конго

Армия выставила блокпосты на дорогах, ведущих в город, по соображениям безопасности в столицу не впускают журналистов и иностранцев. Группа иностранных граждан была вывезена из Киншасы под охраной бронетехники.

В городе слышны взрывы и стрельба, очевидцы сообщают о «нескольких десятках убитых и сотнях раненых». Власти Конго подтвердили гибель 17 человек, в том числе троих полицейских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Конго начались 17 сентября с протестов в городе Лумумбаши. Протестующие, возглавляемые вернувшимся из эмиграции лидером оппозиции Этьеном Тшисекеди, требуют отставки главы государства Джозефа Кибилы и срочного проведения в стране президентских выборов.