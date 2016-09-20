Владивосток, 20 сентября, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Восстановить жильё, социально значимые объекты и другую инфраструктуру, пострадавшую в результате наводнения в Приморье, планируется к осени 2017 года. Такое заявление сделал глава МЧС России Владимир Пучков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Министр отчитался об оперативной обстановке в крае и оценил сроки окончания неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин слушает доклад

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По последним данным, подтопленными остаются семь населённых пунктов Приморья, девять отрезаны от всех коммуникаций. Восстановлению не подлежат 254 жилых дома и 18 мостов, капитальный ремонт требуется для более чем 450 домов, повреждены 18 социально значимых объектов и свыше 20 тысяч гектаров сельхозугодий. Оценочные комиссии продолжат работу до весны 2017 года.

Материальную помощь получили более 10 тысяч граждан, начаты выплаты компенсаций за утрату имущества: 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Соответствующие деньги переводятся как из федеральной казны, так и из краевого бюджета.

«По медицине — мы во всех населённых пунктах сформировали комплексные медицинские бригады, создали дополнительные запасы медикаментов, в райбольницах сформирован резерв коек для людей пожилого возраста с тем, чтобы в зимний период по жизненным показаниям дополнительно оказать им необходимую медицинскую помощь и лечение», — обозначил Владимир Пучков.

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По словам министра, во всех шести случаях подтопления котельных сейчас завершается процедура их запуска, заблаговременной подготовки. Первоочерёдные неотложные аварийно-восстановительные работы в Приморье будут завершены до 15 октября 2016 года. В полном объёме восстановить жильё, социально значимые объекты и инфраструктуру планируется до сентября 2017 года.

«Дети ходят в школы, и жизнь в подтопленных районах нормализуется», — доложили Владимиру Путину.

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Вместе с тем в пунктах временного размещения продолжают находиться десять человек. Остальные подтопленцы либо уехали к родственникам, либо предпочли вернуться в свои дома, чтобы принимать участие в восстановительных работах.

Как сообщало ИА REGNUM, уже несколько недель в 25 из 34 районов Приморья действует режим ЧС федерального значения, который был введён после масштабного наводнения. В крае по поручению президента работает глава МЧС России Владимир Пучков. Руководитель регионального ведомства Олег Федюра утонул 2 сентября, когда спасал личный состав из опрокинувшегося в реку служебного КамАЗа. Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева учреждена Комиссия по ликвидации последствий наводнения, её возглавил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.