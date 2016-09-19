Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Гуманитарный конвой ООН подвергся обстрелу в сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил пресс-секретарь генсека организации Стефан Дуярич, передаёт агентство Reuters.

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Сообщается, что в результате обстрела колонны из 31 грузовика, по меньшей мере 18 автомобилей были повреждены. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Как уточнил пресс-секретарь ООН, гуманитарный конвой доставлял помощь 78 тысячам сирийцев в труднодоступном городе Урм аль-Кубра.

Как передавало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в российском Центре по примирению сообщили, что правительство Сирии гарантирует прохождение гумконвоев через подконтрольные ему части страны, тогда как вопрос с безопасностью доставки гуманитарной помощи на территориях, контролируемых так называемой умеренной оппозицией, до настоящего времени не решён.

В свою очередь госсекретарь США Джон Керри чуть позднее заявил, что власти Сирии блокируют доставку гуманитарной помощи населению страны, несмотря на вступивший в силу с 12 сентября режим прекращения боевых действий.