Вашингтон, 20 сентября, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Госдепартамент США считает, что выборы в Государственную думу были прозрачными, но имеет ряд «озабоченностей» в связи с ходом избирательной кампании в России. Об этом говорится в заявлении офциального представителя американского внешнеполитического ведомства Джона Кирби, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»

«Мы признаём, что Центризбирком России провёл выборы прозрачно, однако мы отмечаем выводы, содержащиеся в отчёте (миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ — ред.), о том, что «не электоральной среде негативно сказались ограничения основополагающих свобод и политических прав, а также продолжающиеся контроль над СМИ и давление на гражданское общество», — приводит заявление Джона Кирби пресс-служба Госдепартамента.

В Вашингтоне также полагают, что процесс регистрации кандидатов был осложнён чрезмерными требованиями, а избирательна кампания сопровождалась «использованием административных ресурсов некоторыми местными властями» и «притеснением видных представителей политической оппозиции».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини заявила, что Брюссель не признаёт проведение единого дня голосования на Крымском полуострове.