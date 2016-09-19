Брюссель, 20 сентября, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Болгария и Румыния присоединились к Европейскому союзу в 2007 году вопреки мнениям о том, что две эти страны не готовы к полноправному членству. Об этом говорится в позиции Европейской счетной палаты, которая выступила с призывом избежать повторения такой ситуации в процессе дальнейшего расширения, передаёт болгарское агентство БГНЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Член аудиторской комиссии «Внешние действия, безопасность и правосудие» Сабольч Фазакаш рассказал об опыте своей работы в должности руководителя Комиссии по бюджетному контролю (COCOBU) при Европарламенте в 2006 году, представив результаты расходов на оказание помощи в подготовке ко вступлению в ЕС кандидатов из Западных Балкан, сообщает EurActiv.

Фазакаш отметил, что в докладе Счётной палаты от июля 2006 года было чётко указано, что Софии и Бухаресту требуется больше времени на подготовку к членству в Евросоюзе, чтобы две страны могли «корректным путём» израсходовать европейские средства. Он рассказал, что в качестве председателя COCOBU беседовал на эту тему с тогдашним еврокомиссаром по вопросам расширения Олли Рен, однако тот дал понять, что «его руки связаны» и уже «слишком поздно что-то менять».

«Есть политическое решение о том, что Болгария и Румыния присоединяются к ЕС с 1 января 2007 года», — привёл Фазакаш слова еврокомиссара.

По его утверждению, аналогичное «давление» оказывалось с 2003 года и по вопросу принятия Хорватии в Европейский союз. Вместе с тем, на сегодняшний день подобного давления не наблюдается, подчеркнул Сабольч Фазакаш, напомнив слова председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что нового расширения ЕС не ожидается до окончания его мандата в 2020 году.

Сообщается также, что проверка расходов на оказание помощи странам Западных Балкан — претендентам на членство в Европейском союзе выявила «значительные пропуски» со стороны соответствующих правительств. Из доклада следует, что отдельные страны продемонстрировали «слабые административные возможности» и отсутствие политической воли для проведения институциональных реформ.

В то же время, в документе констатируется, что слишком малые объёмы средств выделяются Брюсселем на судебную реформу, обеспечение свободы СМИ и борьбу с коррупцией. Фазакаш высказал мнение, что политический диалог Евросоюза со странами-кандидатами должен быть сфокусирован на проведении «европейских реформ», с тем чтобы западно-балканские страны, уже став членами ЕС, не подвергались воздействию коррупции и организованной преступности. Он также призвал делать публичными доклады Европейской счётной палаты за два года до предполагаемого принятия новых членов во избежание «ошибок прошлого».

Как сообщало ИА REGNUM, исследование, проведённое весной этого года организацией RAND Europe по заказу Европейского парламента, показало, что коррупция в странах Евросоюза ежегодно обходится более чем в 1 трлн евро убытков, при этом наиболее коррумпированными странами-членами ЕС являются Болгария, Румыния и Хорватия.

В исследовании шла речь о самых разных видах коррупции — от выплаты взяток чиновникам до государственных контрактов. Как было отмечено, помимо финансовых потерь коррупционные практики приводят также к росту организованной преступности и ослаблению верховенства закона в наиболее отсталых по показателю странах.

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