Бухарест, 19 сентября, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Румыния «не признает законность» проведения выборов Государственную думу РФ на территории Крыма. Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Хортон». реж Джимми Хейуорд, Стив Мартино.2008 . США Слон

В документе отмечается, что Бухарест «подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» и не признает воссоединения Крыма с Россией.

Сопредседатель пропрезидентской Национал-либеральной партии Румынии Алина Горгиу в свою очередь заявила, что «незаконными» были не только выборы в Крыму, но и на территории Приднестровской Молдавской Республики, где были открыты 22 участка и проголосовали более 55 тыс. граждан России. Проблема в том, считает Горгиу, что эти участки были открыты без согласия Кишинева, который претендует на территорию Приднестровья.

«Эта ситуация еще раз показывает неправомерное поведение Москвы, ее вызывающее отношение к международным правам и, самое главное, отсутствие уважения к суверенитету государств на постсоветском пространстве. Такое поведение является предосудительным и не должно приниматься в международном контексте», — заявила она.

Горгиу выразила возмущение тем, что на выборах в Крыму присутствовали представители ряда европейских партий, которые она охарактеризовала, как «популистские, ксенофобские и националистические». По словам Горгиу, это «воодушевляет Владимира Путина на то, чтобы продолжать свою агрессивную политику» и «возлагает на них ответственность за действия РФ».