Рим, 19 сентября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. В Ливии похищены двое итальянских граждан. Первыми данную новость сообщили вечером 19 сентября итальянские СМИ, позже ее подтвердил МИД. О похищении в министерстве знали с утра 19 сентября, однако не распространяли данную новость из-за конфиденциальной информации.

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На данный момент известно только, что двоих граждан Италии и гражданина Канады похитили на рассвете в районе аэропорта города Гат в юго-западной части Ливии. МИД Италии сообщает, что находится постоянно на связи с ливийскими коллегами. Город Гат находится под контролем правительства национального единства Триполи.

Похищенные итальянцы работали в Ливии в строительной компании Con.I.Cos, главный офис которой находится в Италии в городе Мондови (область Пьемонте).