Москва, 19 сентября, 2016, 22:55 — ИА Регнум.



Теннис

Игры матча Россия — Казахстан начались на день позже запланированного по причине дождя. В субботу дождь унялся, но погода оставалась совсем не теннисной. Но она была одинаковой как для россиян, так и для теннисистов из Казахстана. А важна погода была потому, что проходили игры на открытом воздухе.

Первый игровой день теннисисты начали несколько раньше, чем обычно, так как надо было наверстать отставание в один игровой день. Но наверстать ничего не удалось. Игры первого дня получились очень упорными и играть пришлось по пять сетов. Андрей Кузнецов победил казахстанца Недовесова 6:3, 6:4, 5:7, 7:5, а Евгений Донской проиграл Кукушкину — 7:6 (9:7), 2:6, 6:4, 2:6, 2:6, причём завершили свою встречу Донской и Кукушкин на следующий день, в воскресенье, так как темнота не позволила доиграть её до конца в субботу.

Затем состоялась парная встреча Кравчук/Рублёв — Голубев/Недовесов, её выиграли россияне со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5. В оказавшейся последней встрече Кузнецов победил уставшего Кукушкина 6:1, 6:2, 6:2, и продолжать матч при такой холодной погоде, когда судьба матча уже была решена, просто не было смысла.

Россия в Мировой группе.