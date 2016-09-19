Бишкек, 19 сентября, 2016, 22:38 — ИА Регнум. Алмазбек Атамбаев из-за болей в груди отменил визит в Нью-Йорк, где должен был выступить на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сегодня, 19 сентября, со ссылкой на данные пресс-службы президента сообщило информагентство АКИpress

kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

19 сентября по пути из Бишкека в Нью-Йорк Алмазбек Атамбаев «почувствовал недомогание». По результатам первичного осмотра врачи заключили, что президенту Киргизии, испытывающему боль в груди, необходимо пройти срочное углубленное медицинское обследование.

По данным пресс-службы, «по предварительному заключению врачей, у главы государства обнаружены симптомы проблем с сердцем». Изначально на пути в Нью-Йорк делегация планировала совершить пересадку в аэропорту им. Ататюрка (Турция). В связи с состоянием здоровья главы Киргизии решено, что Алмазбек Атамбаев «пройдет медицинское обследование и некоторое время будет находиться под наблюдением врачей в Турции».

Отметим, что глава Киргизии ранее уже жаловался на здоровье. В мае 2007 года Атамбаев заявил, что его отравили: «Меня отравили в моем рабочем кабинете. Дали стакан воды, я выпил, после чего два дня находился без сознания».

Слухи о неустойчивом здоровье Алмазбека Атамбаева гуляют по Киргизии более 10 лет. Официального подтверждения эта информация ранее не получала.

Президентские выборы в Киргизии запланированы на осень 2017 года. По мнению ряда местных политологов, мероприятие может быть перенесено на более ранний срок.