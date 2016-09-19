Москва, 19 сентября, 2016, 21:44 — ИА Регнум. В Совфеде с пониманием отнеслись к решению Сирии выйти из перемирия, однако считают, что США нужно дать еще один шанс, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября. «Увы, в современной войне моральный фактор практически не принимается во внимание. Сейчас, наверное, уже нет особого резона рассуждать, случайно или намеренно США нанесли 17 сентября воздушный сокрушительный удар по сирийским правительственным войскам. Это пускай останется на их совести. Гораздо важнее другое — за этой атакой практически синхронно последовало наступление ИГ (запрещена в России) на правительственные войска. Такое впечатление, что боевики ждали сигнала», — рассуждает первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Как человек военный, вполне понимаю реакцию сирийского военного командования выйти из перемирия. Нет ничего хуже нарушения договоренностей, которое к тому же приводит к большим человеческим жертвам», — говорит сенатор.

По его мнению, «очень похоже, что американцы пытаются устроить передышку для боевиков — своего рода «Хасавюрт», если вспомнить недавнюю историю». «Тем более что, по некоторым данным, во многих подразделения террористов находятся американские инструкторы», — говорит он.

«Тем не менее, на мой взгляд, все-таки пушки должны какое-то время помолчать — нужно дать еще один шанс США», — считает Клинцевич. «В конце концов мир должен окончательно убедиться, собираются ли они разделить боевиков «Исламского государства» (запрещена в России) и так называемых умеренных оппозиционеров. Без этого Ближний Восток еще долго обречен на войну всех против всех. Тогда в Афганистане еще можно было вести какой-то диалог с душманами. Сегодня с террористами ИГ это просто невозможно. Их нужно уничтожать», — заключил сенатор.

Военное командование Сирии объявило о прекращении действия согласованного Россией и США режима прекращения огня, обвиняя повстанцев в подрыве соглашения, сообщает ABC News.