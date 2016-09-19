Чебоксары, 19 сентября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. В Чувашии первые результаты выборов обсуждают сдержанно. Глава республики Михаил Игнатьев ограничился сухим протокольным заявлением о том, что выборы в регионе «прошли на легитимной, конкурентной, открытой основе». Оппозиция удивлена не меньше. Лидер чувашского отделения КПРФ Валентин Шурчанов подчёркивает, что «народ недоволен положением», и объяснил, куда делся протест. Лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков считает, что в республике «все силы административного ресурса были направлены против «Справедливой России», и выразил удовлетворение тем, что в Госдуме Чувашию будут представлять два справоросса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С предварительного обсуждения итогов выборов началась сегодня, 19 сентября, планёрка в администрации главы. «Глава Чувашии Михаил Игнатьев «констатировал, что выборы в Чувашии прошли на легитимной, конкурентной, открытой основе». Они показали доверие избирателей к действующей власти, президенту страны Владимиру Путину. Политическая партия «Единая Россия» — «опора президента РФ в решении вопросов повышения качества жизни населения, развития бизнеса, обеспечения социально-экономической стабильности», — говорится в сообщении.

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С тем, что выборы прошли «на легитимной, конкурентной, открытой основе», категорически не согласна оппозиция. Лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы шестого созыва Валентин Шурчанов подчеркнул, что был «административный нажим со всех сторон», пресса «работала на партию власти», баннеры и щиты на улицах были преимущественно единороссовскими. «В конечном итоге, исполнительная власть спокойно использовала служебное положение, проводя свои мероприятия вместе с кандидатами от «Единой России» — разъезжали по республике, ленточки перерезали, что-то открывали. Всё хвалились, что они детские сады открывают, хотя деньги-то — народные. В детских садах и школах собирали избирателей под предлогом родительских собраний, а органы управления образованием проводили всевозможные детские конкурсы о том, как семьи идут на выборы, чтобы дети вытаскивали родителей. В конечном итоге, оппозиционные партии не могли что-то делать. Равных условий абсолютно не было», — категоричен коммунист.

«С другой стороны, народ недоволен положением. То, что ЛДПР набрало много голосов, для всех стало якобы неожиданностью. Действительно, графы «Против всех нет», и в конечном итоге надо было куда-то этот протест деть, и дели их под такие воинствующие лозунги Жириновского», — считает Валентин Шурчанов, отмечая, что на эту ситуацию могла повлиять и международная обстановка, внешние угрозы.

Шурчанов не удовлетворён результатами выборов, но опротестовывать их не будет. «Какой толк? Нужен целый аппарат, чтобы бороться с государственной машиной, а не просто одному решать какие-то вопросы. Сегодня у кого деньги — тот и прав, тот и побеждает», — сказал коммунист.

Результатом не удовлетворён и лидер чувашских справороссов, глава комитета Госдумы (шестой созыв) Анатолий Аксаков, также акцентируя внимание на административном ресурсе: «Считаю, что все силы административного ресурса были направлены против «Справедливой России». И очевидно, из-за этого мы получили меньше, чем другие партии. Понятно, что я соревновался не с конкретными кандидатами, а с административным ресурсом. И жаль только, что те, кто соперничал со мной, согласились стать инструментом в этой борьбе».

Вместе с тем, нынешние выборы войдут в политическую историю республики не только по уровню административного давления: впервые в Госдуме Чувашию будут представлять два депутата от одной оппозиционной партии. Помимо Анатолия Аксакова, который выиграл в Канашском одномандатном округе, в федеральный парламент проходит и Олег Николаев, избранный по партийному списку.

«Чувашия выиграла от этого. Теперь можно не только к Аксакову обращаться за решением вопросов в интересах республики, но и к Олегу Николаеву. Я считаю, что это хороший результат и достижение. Причём достижение Чувашии, а не только партии «Справедливая Россия». Учитывая, что Николаев — профессионал, не политизированный, большой патриот республики, он будет активно работать в интересах Чувашии», — заверил лидер чувашских справороссов.

В Госсовете Чувашии фракцию «Справедливой России» будут представлять Игорь Моляков и Сергей Семенов, которые проходят в региональный парламент по спискам. «Это опытные, принципиальные бойцые, которые не сдаются ни при каких обстоятельствах. Это хорошо. Соответственно, эти два депутата не дадут дремать карасю в виде правительства Чувашии, исполнительной власти. И будут поднимать проблемы, потому что для решения проблем сначала нужно их озвучить. Не замалчивать проблему, говоря, что у нас всё хорошо. У нас же правящая партия провела кампанию под этим знаком — что Чувашия впереди планеты всей и самая благоустроенная, комфортная, передовая республика в России. Но мы-то знаем, что это не так, что очень много проблем», — подчеркнул справоросс.

«В любом случае, я могу и от себя сказать, и от Олега Николаева, что мы будем взаимодействовать с руководством Чувашии, с главами районов и городов, с предприятиями и со всеми гражданами республики в интересах Чувашии. Будем делать всё для того, чтобы Чувашия реально становилась местом, комфортным для проживания. И реально становилась инвестционно привлекательной. Рейтинги можно сколько угодно приводить и говорить, что показатели хорошие, но если мы занимаем последнее место по инвестициям в ПФО, то возникает вопрос, что это за рейтинг такой», — сказал Анатолий Аксаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на выборах в Госдуму по единому избирательному округу больше всего голосов получила партия «Единая Россия» — 51,03%. Далее идут КПРФ (13,4% голосов), ЛДПР (11,71%) и «Справедливая Россия» (10,63%). Остальным партиям не удалось набрать 3% голосов. В одномандатных округах победили справоросс Анатолий Аксаков и единоросс Леонид Черкесов.

На выборах в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу наибольшее число голосов набрала «Единая Россия» (50,74%), затем идёт КПРФ (14,45%), примерно одинаковое число избирателей поддержали «Справедливую Россию» (12,54%) и ЛДПР (12,83%). По всем одномандатным округам победили единороссы.

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