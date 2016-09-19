Москва, 19 сентября, 2016, 19:11 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Предварительные итоги парламентских выборов и «пакетное соглашение» о руководстве в Госдуме;
  • Песков прокомментировал явку на выборах и слухи о создании нового министерства госбезопасности;
  • В парламенте Украины предлагают признать выборы в Госдуму России нелегитимными;
  • Сенаторы США призвали осудить Россию за использование базы в Иране;
  • Выборы в парламент Германии: партия Меркель показала наихудший результат.

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