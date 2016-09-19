Радио REGNUM: первый выпуск за 19 сентября
Москва, 19 сентября, 2016, 19:11 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Предварительные итоги парламентских выборов и «пакетное соглашение» о руководстве в Госдуме;
- Песков прокомментировал явку на выборах и слухи о создании нового министерства госбезопасности;
- В парламенте Украины предлагают признать выборы в Госдуму России нелегитимными;
- Сенаторы США призвали осудить Россию за использование базы в Иране;
- Выборы в парламент Германии: партия Меркель показала наихудший результат.