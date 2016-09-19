Воронеж, 19 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. На аварийный дом в самом центре Воронежа, напротив здания областного правительства, наконец, нашелся покупатель — его приобрела московская компания ООО «Инвестстрой».

Дом в Воронеже по адресу пл.Ленина, 6

Как сообщает «Коммерсантъ», стоимость объекта, а также остального имущества ООО «Павловскгранит-Жилстрой», выставленного на торги, составило в общей сложности 150 млн рублей.

ООО «Инвестстрой», приводит данные компании издание, зарегистрировано в 2014 году в Москве, уставный капитал — 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Крупнейший владелец — Winifred Production ltd (Британские Виргинские острова, 99%). Выручка «Инвестстроя» в 2014 году составила 11,5 млн руб., чистый убыток — 11,8 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на торги единым лотом было выставлено несколько объектов недвижимости: дом на улице Пушкинской, 11, автостоянка и офисное здание на ул. Кольцовской, 46А, пять нежилых встроенных помещений на Депутатской, объект незавершенного строительства — жилой дом и земельный участок — на ул. Березовая роща.

Имущество до этого выставлялось на торги дважды, и дважды на него не находилось покупателей. После чего организатор заявил о попытке реализовать имущество путем публичного предложения цены: начальная цена продажи была установлена в 214 млн 209 тыс. рублей — как и ранее на торгах.

В число объектов, предназначенных для продажи, вошла также печально известная пятиэтажка на площади Ленина, признанная аварийной еще 20 лет назад. Дом этот на площади Ленина, 6, рядом с правительством области, некогда входил в число элитных жилых домов. Здание было построено в 1930-х годах в стиле конструктивизма. В годы войны дом был разрушен, однако в 1951 году его восстановили по проекту известного воронежского архитектора Николая Троицкого (автора проекта здания ЮВЖД), уже с элементами неоклассицизма.

В 1996 году этот дом признали непригодным для проживания. В результате здание оказалось в собственности крупной тогда строительной компании ООО «Павловскгранит-Жилстрой». Застройщик должен был предоставить собственникам квартир в этом доме квартиры в новостройке здесь же, в центре. Сам дом планировали снести, а на его месте возвести новый.

В 1990-х здание обнесли забором: к тому времени уже было несколько случаев, когда куски, падавшие с фасада дома, калечили прохожих. Расселение и снос затянулись почти на 20 лет: в новые квартиры жители злосчастной пятиэтажки переехали лишь недавно. Сама компания «Павловскгранит-Жилстрой» (входила в структуру компании «Павловскгранит», подконтрольной Сергею Пойманову) в 2013 году оказалась под наблюдением, а затем в отношении фирмы было введено и конкурсное производство. Дом же, который в последние годы стал обиталищем бомжей и наркоманов, как и забор, так и стоят.