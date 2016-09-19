Москва, 19 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В закон о дальневосточном гектаре, вступивший в силу с июня 2016 года, предлагается внести ряд корректировок, связанных в частности с усилением защиты лесного фонда и недопущением иностранных граждан к владению земельными участками в ДФО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа членов Совфеда во главе со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Laika ac Дальний Восток

В частности речь идет о порядке определения земель, которые не могут быть переданы в безвозмездное пользование согласно закону о дальневосточном гектаре. Сейчас такие земли определяются высшим исполнительным органом власти соответствующего субъекта ДФО, законопроект предусматривает, что перечень таких земель будет определяться законом субъекта, причем с законодательной инициативой здесь будет выступать руководитель субъекта, причем проект закона будет согласовываться с федеральным органом исполнительной власти в ДФО.

Кроме того, законопроектом предполагается, что выделять участки из земель лесного фонда будет орган госвласти, уполномоченный на предоставление земельных участков в соответствии с лесным законодательством. Полномочия выделять участки, не относящиеся к лесному фонду, остаются у органов местного самоуправления.

Законопроект также предусматривает, что при получении заявки на участок органы власти будут обязаны направлять межведомственные запросы, касающиеся наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче участка. Сейчас у уполномоченных органов власти есть такое право, но не обязанность.

Документ также дает возможность возлагать закрепленные за Росреестром функции на подведомственное ему учреждение: речь идет о ФГБУ «ФКП Росреестра», который может заниматься государственной регистрацией прав и государственным кадастровым учетом объектов недвижимости и ведением кадастровых карт.

Законопроект дает право гражданину на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование, в случае, если на нем расположены объекты недвижимости, правообладателем которых является заявитель. «Это позволит предоставлять гражданам те участки, на которых еще до начала 2000-х годов этими гражданами были возведены дома и иные сооружения», — отмечают авторы инициативы.

Усиливаются меры по противодействию возможностям передачи участков в руки иностранных граждан: так, документ предписывает изымать участки в случае прекращения гражданства РФ у их получателей. «Это позволит избежать продолжения безвозмездного пользования земельными участками лицом, прекратившим гражданство Российской Федерации», — считают сенаторы. Документом регламентируются сроки передачи информации об изменениях в сведениях об участках оператору информационной системы — в течение трех рабочих дней. Оператору же в течение трех рабочих дней надлежит внести такие сведения в информационную систему и разместить их на официальном сайте. «Изменения направлены на стимулирование социально-экономического развития дальневосточных субъектов РФ, позволят повысить эффективность реализации Федерального закона, исключить возможные факты нерационального использования природных ресурсов в данных регионах», — отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, предлагается ряд новаций, направленных на недопущение владения, пользования и распоряжения земельными участками в дальневосточных регионах иностранными гражданами и лицами без гражданства. В частности предлагается закрепить возможность предоставления, передачи и любого перехода прав на такие земельные участки только гражданам РФ. Также предлагается дополнить перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование новым основанием, корреспондирующим предлагаемой новой норме о том, что предоставление, передача, переход прав на земельные участки, расположенные на территориях дальневосточных субъектов РФ, осуществляются исключительно гражданам России.

Одновременно предлагается установить механизм изъятия участка, который уже был передан гражданину Российской Федерации, если гражданство Российской Федерации данного лица прекращается.