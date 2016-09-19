Москва, 19 сентября, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В 2016 году система вакцинации в России еще более продумана и структурирована. Сегодня все уязвимые категории населения в безусловном порядке обеспечиваются вакциной. Об этом сегодня, 19 сентября, заявила вице-премьер Ольга Голодец на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством, сообщается на сайте Кремля.

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«В этом году на 20% вырастет число людей, которые могут за счет средств РФ получить вакцину, их число составит 48 миллионов человек, что полностью закрывает нашу потребность в вакцине», — сказала Голодец.

«Нужно отметить, что все вакцины, которые мы используем против гриппа, это вакцины отечественного производства, есть целая линейка как для детского населения, так и для взрослого. В прошлом году эти вакцины доказали свою полную эффективность», — отметила вице-премьер.

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