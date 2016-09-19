Москва, 19 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Данные экзит-поллов являются предположениями, которые не могут считаться конкретными показателями. Об этом 19 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Объяснение очень простое. Предварительные итоги, которые дает ЦИК, — это реальные цифры, а прогнозы ФОМ и ВЦИОМ — это некие предположения, основанные на неких алгоритмах и результатах социологических исследований, которые, однако, не могут считаться конкретными показателями, безусловно», — сказал Песков.

Напомним, по состоянию на 14:20 19 сентября в ЦИК РФ подсчитали 97,3% бюллетеней. Согласно предварительным подсчётам, «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,17% голосов. Далее идут КПРФ (13,42%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,18%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.

Отметим также, что данные экзит-поллов отдавали «Единой России» от 44% до 49% поддержки.