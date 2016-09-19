Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. По итогам обработки 97% бюллетеней первое место на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области заняла «Единая Россия», получив больше половины голосов электората по партийным спискам — 50,54%. Кроме того, партия власти выиграла во всех одномандатных округах по выборам областного парламента.

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Второе место по партспискам в Заксобрание у ЛДПР — 14,49%, у «Справедливой России» — 13,49%, у КПРФ — 12,73% голосов. Таким образом, только четыре партии проходят в парламент региона. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил глава Леноблизбиркома Владимир Журавлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Партии «Яблоко» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-ный барьер, набрав 3,56% и 2,28% соответственно, и не прошли в парламент Ленобласти.

Абсолютный успех способствовал «Единой России» на выборах по мажоритарным округам: партия забрала все 25 мандатов.

Безоговорочную победу в одномандатных округах, по словам Владимира Журавлева, одержали единороссы Вадим Густов с 69,38%, спикер областного парламента Сергей Бебенин с 61,66%, лидер фракции «Единая Россия» Николай Пустотин — 60,90%, депутат Александр Петров — 60,43%.

Напомним, что на выборах в ЗакС региона в 2011 году «Единая Россия» получила по партспискам 35,14% голосов (9 мандатов), «Справедливая Россия» — 27,93% (7 мандатов), КПРФ — 17,95% (5 мандатов), ЛДПР — 15,85% (4 мандата). По одномандатным избирательным округам партии власти досталось 22 мандата — три мандата отошли оппозиции.