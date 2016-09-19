Екатеринбург, 19 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Свердловской области, по предварительным данным, явка избирателей на выборы в Государственную думу России и региональное Законодательное собрание составила чуть более 41%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Озвученные данные представлены по состоянию на 13:00 19 сентября 2016 года после обработки 97% протоколов», — уточнили в пресс-службе. Таким образом, дальнейшие изменения по окончательным результатам не будут существенно отличаться.

Так, по предварительным итогам в Законодательное собрание Свердловской области по спискам проходит четыре партии: «Единая Россия» — 40,39% (534 529 голосов), «Справедливая Россия» — 16,71% (221 114 голосов), ЛДПР — 16,06% (212 550 голосов) и КПРФ — 13,90% (183 879 голосов).

Из так называемых малых партий трёхпроцентный рубеж преодолела только партия «Яблоко» — 3,19%. Однако, этого недостаточно для попадания в региональный парламент, так как установлен проходной барьер — 5% голосов избирателей.

«Патриоты России» набрали 0,74% голосов.