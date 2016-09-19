Москва, 19 сентября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) будет делать все, чтобы российское параолимпийское движение было восстановлено в правах. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил министр спорта РФ Виталий Мутко в ходе своего выступления перед параолимпийцами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Вместе с Параолимпийским комитетом России будем делать все, чтобы российское параолимпийское движение было восстановлено в международной семье, — сказал Мутко. — Мы готовы признавать свои ошибки и исправлять их, но все это делать на добросовестной основе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России была отстранена от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро по решению Международного параолимпийского комитета (МПК), которое было объявлено 7 августа 2016 г. Свой вердикт комитет обосновал так называемым докладом Макларена (составлен на основании расследования показаний бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова).

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России (ПКР) по поводу отстранения спортсменов РФ от участия в Играх-2016.

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