Москва, 19 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам показатель явки на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва, который, по предварительным данным ЦИК РФ, составил 47,9% от общего числа избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, этот показатель мог бы быть выше, однако «не нужно умалять значение тех цифр по явке, которые мы имеем на данный момент». Песков отметил, что явку почти в 48% нельзя назвать низкой — она выше среднеевропейских показателей.

На убедительность результатов выборов она не влияет. «Это отражает реальность, это отражает ту пропорцию политически активного населения, которая традиционно участвует в избирательном процессе», — сказал Песков.

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По состоянию на 13:10 мск 19 сентября явка составила 47,9% от общего числа избирателей. Партия «Единая Россия» набрала 54,10% голосов, КПРФ и ЛДПР 13,41%и 13,24% соответственно, за «Справедливую Россию» отдали свои голоса 6,19% проголосовавших.