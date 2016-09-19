Явка избирателей Госдумы РФ в Эстонии установила антирекорд — ниже 13%
Таллин, 19 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. По данным посольства России в Эстонии, на выборах в Госдуму на территории Эстонии в течение двух дней 17−18 сентября проголосовали в общей сложности почти 11 000 граждан России из 85 000 человек, имеющих право голоса. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на данные посольства. Подавляющее большинство избирателей отдали свои голоса «Единой России».
«Это традиционное предпочтение для российских граждан за рубежом, поскольку эта партия у них ассоциируются с российским государством. На втором месте — поддержка КПРФ. Это предпочтение, в первую очередь, отражает возрастной ценз голосовавших, большинство из которых составляют люди старшего и преклонного возраста», — пояснил представитель посольства России. Остальные партии, по его словам, получили заметно меньшую поддержку, так как «это связано с тем, что они просто не на слуху среди российских граждан в Эстонии».
В посольстве сообщили, что данные голосования по Эстонии переданы в Центральную избирательную комиссию, более точные сведения о процентах поддержки партиям в Эстонии будут обнародованы позже.
Напомним, что нынешняя явка на выборах в Госдуму РФ в Эстонии составила почти 13%. Это новый антирекорд — в декабре 2011 года на девяти избирательных участках, расположенных в Таллине, Тарту и Нарве проголосовал 17 тысяч 941 человек, что составило 15, 2% от 118 тысяч 220 российских граждан, проживающих в Эстонии и обладающих правом голоса на тот момент.
Несмотря на неоднократные официальные обращения к властям Эстонии со стороны МИД России, Эстония ни разу за все время проведения выборов в российские органы власти на территории этой страны не разрешила открыть дополнительные избирательные участки, кроме как на территории российских дипломатических представительств. В Эстонии проживает самое большое число граждан России после самой России — более 100 тысяч.
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