Таллин, 19 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. По данным посольства России в Эстонии, на выборах в Госдуму на территории Эстонии в течение двух дней 17−18 сентября проголосовали в общей сложности почти 11 000 граждан России из 85 000 человек, имеющих право голоса. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на данные посольства. Подавляющее большинство избирателей отдали свои голоса «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Это традиционное предпочтение для российских граждан за рубежом, поскольку эта партия у них ассоциируются с российским государством. На втором месте — поддержка КПРФ. Это предпочтение, в первую очередь, отражает возрастной ценз голосовавших, большинство из которых составляют люди старшего и преклонного возраста», — пояснил представитель посольства России. Остальные партии, по его словам, получили заметно меньшую поддержку, так как «это связано с тем, что они просто не на слуху среди российских граждан в Эстонии».

В посольстве сообщили, что данные голосования по Эстонии переданы в Центральную избирательную комиссию, более точные сведения о процентах поддержки партиям в Эстонии будут обнародованы позже.

Напомним, что нынешняя явка на выборах в Госдуму РФ в Эстонии составила почти 13%. Это новый антирекорд — в декабре 2011 года на девяти избирательных участках, расположенных в Таллине, Тарту и Нарве проголосовал 17 тысяч 941 человек, что составило 15, 2% от 118 тысяч 220 российских граждан, проживающих в Эстонии и обладающих правом голоса на тот момент.

Несмотря на неоднократные официальные обращения к властям Эстонии со стороны МИД России, Эстония ни разу за все время проведения выборов в российские органы власти на территории этой страны не разрешила открыть дополнительные избирательные участки, кроме как на территории российских дипломатических представительств. В Эстонии проживает самое большое число граждан России после самой России — более 100 тысяч.

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