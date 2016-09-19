Москва, 19 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Кремле не знают, повлияет ли победа «Единой России» на выборах в Госдуму на решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на пост президента в 2018 году. Об этом 19 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин

«Я на этот вопрос не могу ответить», — сказал Песков.

Вместе с тем, он назвал очевидным тот факт, что «подавляющее большинство голосовавших высказались де-факто в поддержку президента»: «В очередной раз Путин получил такой внушительный вотум доверия от народа страны».

Напомним, по состоянию на 13:10 19 сентября «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получает 54,10% голосов. Далее идут КПРФ (13,41%), ЛДПР (13,24%) и «Справедливая Россия» (6,19%). Таким образом, правящая партия вновь получает большинство в парламенте. Явка на выборах составила 47,9%.