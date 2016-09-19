Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Периодическое протапливание в Санкт-Петербурге начнется 20 сентября. Решение об этом принято в целях подготовки к началу отопительного сезона 2016−2017 годов и в связи с установившейся пониженной температурой наружного воздуха в ночное время. Об этом сообщили 19 сентября в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

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Теплоснабжающим предприятиям города дано указание в первоочередном порядке начать подачу тепла детским садам и школам, учреждениям здравоохранения и социальной защиты.

Технологически периодическое протапливание необходимо для постепенного включения источников теплоснабжения, обеспечения циркуляции и подготовки к подключению жилых зданий к централизованной системе отопления.

«Переход на регулярное отопление зданий города, как предусмотрено правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, произойдет, если установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха не более чем в течение пяти суток составит +8 °C и ниже», — напомнили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

По данным синоптиков, в ночь на 20 сентября в Петербурге температура воздуха составит +7…+9 градусов, в пригородах опустится до +4 градусов, днем в городе будет +11…+13 градусов.