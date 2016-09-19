Краснодар, 19 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Краснодарском крае продолжают подсчитывать голоса, отданные накануне за депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва. По данным на 07:30 19 сентября, «Единая Россия» лидирует во всех восьми округах, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК.

anapa-official.ru Непогода в Анапе

В Краснодарском округе партия власти набирает 53,21% голосов, за ней идут КПРФ и ЛДПР, заручившиеся поддержкой 16,49% и 12,83% избирателей соответственно. По Красноармейскому у «ЕР» — 57,96% голосов, у КПРФ — 13,87%, ЛДПР доверились 13,72% избирателей. По Славянскому округу на втором месте ЛДПР (12,6%), коммунистов представители партии обогнали и по Туапсинскому округу (11,86% против 9,78%). Аналогичная ситуация и по Сочинскому, Тихорецкому, Армавирскому и Каневскому округам.

Самый лучший результат «Единая Россия» показала в Туапсинском округе — 66,26% голосов избирателей.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ по всей России закончились в 20:00 18 сентября. В Краснодарском крае было организовано 2747 избирательных участков. По данным крайизбиркома, на 18:00 явка составила 41,56%. В голосовании приняли участие около 1,7 млн кубанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде крупных городов края воскресенье омрачила непогода. Так, на Анапу за двое суток обрушились три месячных нормы осадков — 92,4 миллиметра. В ликвидации последствий стихии задействовали и спасательные службы, и коммунальные предприятия.

Прошедшей ночью сильнее всего вода лилась с неба с трех до пяти часов утра. За это время выпало более 30 мм. На подтопление дворовых территорий пожаловались 20 человек. На улице Северной в пяти домах вода частично вошла внутрь. В настоящее время откачка воды практически завершена.

Без электричества остаются порядка 7 тысяч потребителей в Анапе, Супсехе, Бужоре, Гай-Кодзоре. Восстановительные работы продолжаются.

Также в городе частично пострадала от потока воды территория пляжа, ручьи нарушили плиточное покрытие на ряде улиц. Бригады муниципального предприятия «Ремстрой» приступили к восстановлению разрушенного водой благоустройства. Работы ведутся на улице Горького, Гребенской.

На улице Краснодарской починили ливневую канализацию, после чего вода ушла.

По прогнозам до конца 19 сентября на участке Анапа — Джубга сохраняется вероятность сильных дождей.

Кроме того, в единый день голосования непогода вмешалась в работу участковой избирательной комиссии избирательного участка № 02−69 в станице Гостагаевская. Здесь ветром сорвало часть кровли в здании, где ранее шли ремонтные работы, а затем на станицу обрушился сильный ливень. Кровля начала протекать. Энергетики в оперативном режиме обеспечили подключение за счет резервного источника питания резервный избирательный участок, который расположился в соседнем здании.

Бушевала непогода и в Новороссийске. Ливень обрушился на город ночью перед выборами. Однако, по заявлению властей, на явку избирателей это не повлияло. К избирательным урнам пришли и выразили своё волеизъявление почти 67% от списочного состава избирателей города-героя. Жалоб на организацию выборного процесса в участковые избирательные комиссии Новороссийска не поступало.

Подробнее: В день выборов в Новороссийске на Кубани обещают ливень и подтопления Ливень в Новороссийске не повлиял на работу избиркомов В целом по Туапсинскому одномандатному округу № 49 явка избирателей составила 61,56%: Новороссийск — 65,7%, Туапсинский район — 60,6%, ТИК Северский район — 67%, ТИК Геленджик — 61,53%, ТИК Горячий Ключ — 53%.

Как отметил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко, несмотря на все капризы кубанской погоды, выборы состоялись, а явка избирателей немного превысила общероссийский показатель.

«Что касается лидеров и аутсайдеров активности избирателей, — тоже ничего удивительного картина дня не преподнесла. Традиционно впереди были сельские районы — это Успенский, Новопокровский, Каневской районы. Города Краснодар и Сочи также традиционно голосовали менее активно», — прокомментировал Алексей Черненко.

По его словам, выборы в крае в целом прошли достаточно активно и при этом в рамках правового поля, по всем обращениям о фактах нарушений были проведены проверки, серьезных замечаний к ходу голосования не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Краснодарском крае избрали депутатов в Госдуму РФ седьмого созыва, а также парламентариев в заксобрание Кубани. Всего было организовано более 70 избирательных кампаний.