Москва, 19 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Ростовской области по фактам нарушений в ходе выборов СКР возбудил уголовное дело в отношении секретаря участковой избирательной комиссии — она подозревается во вбросе бюллетеней. Об этом журналистам заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

По ее словам, дело возбуждено по статьям «Фальсификация итогов голосования» и «Фальсификация избирательных документов». Фамилию женщины, против которой возбуждено дело, Памфилова не назвала.

В период проведения выборов она произвела вброс избирательных бюллетеней в урну для голосования. «Проводится расследование», — сказала Памфилова. Она уточнила, что подозреваемая была секретарем УИК с правом решающего голоса.

«Каждого «героя» найдет своя «награда». Я это вам гарантирую», — подчеркнула Памфилова, добавив, что уголовные дела могут быть возбуждены еще на нескольких членов избирательных комиссий.