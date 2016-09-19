Москва, 19 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Можно оценить очень высокий уровень прозрачности, что касается избирательной комиссии. То есть это открытость всех комиссий, заявила сегодня, 19 сентября, глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования в ЦИК

«Но надо подождать, когда мы получим жалобы со стороны наблюдателей, для того чтобы мое и моих коллег субъективное мнение было либо подкреплено, либо опровергнуто», — пояснила Памфилова.

«Делать предварительные выводы я бы не стала. Давайте подождем», — сказала глава ЦИК.

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