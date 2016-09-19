Москва, 19 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Экипаж космического корабля «Союз МС-02», старт которого был отложен 17 сентября по техническим причинам, вернется в столицу с космодрома Байконур, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Шейн Кимброу, должны прибыть в Москву 19 сентября. 23 сентября экипаж «Союза» должен был достичь МКС. По неофициальной информации, старт перенесен на октябрь. Дута полета будет утверждена государственной комиссией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о переносе запуска космического корабля «Союз МС-02» принял «Роскосмос». Поводом стали неудовлетворительные результаты контрольных испытаний на космодроме Байконур.