Москва, 19 сентября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Решением Банка России отозвана лицензия ещё у одного банка — коммерческого Банка «Финансово-Промышленный Банк» (АКБ «ФИНПРОМБАНК») (Москва). Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Приказом Банка России от 19.09.2016 № ОД-3144 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк» (Публичное Акционерное Общество) АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО) (рег. № 2157, г. Москва) с 19.09.2016», — говорится в сообщении.

Отзыв лицензии связан с неспособностью кредитной организации удовлетворить требования, предъявляемые крелиторами по денежным обязательствам. Решение ЦБ принято на основании статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В банке назначена временная администрация.

Отмечается, что АКБ «ФИНПРОМБАНК» является участником системы страхования вкладов. Поскольку отзыв лицензии — это страховой случай, вкладчики банка, в том числе индивидуальные предприниматели, получат выплату страхового возмещения в стопроцентном размере остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика. По состоянию на 1 сентября 2016 года, АКБ «ФИНПРОМБАНК» занимал 94 место в банковской системе РФ по величине активов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября были отозваны лицензии у банка АО «РосинтерБанк» (Москва) и АО «Региональный коммерческий банк» (БАНК «РКБ», Ульяновская область, город Димитровград).

Напомним, с начала 2016 года Банк России отозвал лицензии у 66 банков. В 2015 году ЦБ лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.