Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2016, 07:49 — ИА Регнум.



donland.ru Василий Голубев

Губернатор Дона Василий Голубев, который возглавлял группу «Единой России» №25 (Астраханская и Ростовская области, Ставропольский край и Калмыкия) останется на своем посту. Кресло депутата Госдумы РФ седьмого созыва, которое стало вакантным, будет передано. Об этом заявил донской глава в прямом эфире телеканала «Дон-24».

"Это решение я менять не собираюсь. Реализация наказов избирателей, которые я получил в предвыборный период в прошлом году, и тех наказов, которые появились сейчас — это большая серьезная работа. Я по-прежнему считаю для себя главными решение вопросов жителей Ростовской области. Если люди мне доверяют, моя задача — это доверие оправдать», — сказал Голубев.

Отметим, что подсчет голосов в регионе еще продолжается. Но уже по предварительным итогам очевидно, что с большим отрывом от политических соперников ушла вперед «Единая Россия». За второе место борются ЛДПР и КПРФ.

По одномандатным округам лидеры определены, и повлиять на итог голосования уже вряд ли возможно. Так, в Ростовском округе №149 наибольшее число голосов получила Лариса Тутова («ЕР»), в Нижнедонском округе №150 — Михаил Емельянов («СР»), в Таганрогском округе №151 — Юрий Кобзев («ЕР»), в Южном округе №152 — Михаил Чернышев («ЕР»), в Белокалитвинском округе №153 — Александр Шолохов («ЕР»), в Шахтинском округе №154 — Максим Щаблыкин («ЕР»), в Волгодонском округе №154 — Виктор Дерябкин («ЕР»).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на избирательные участки в Ростовской области в единый день голосования пришли более 1,5 млн человек. Этот показатель превысил 43% от общего числа избирателей. Для сравнения: на думских выборах 2011 года явка в Ростовской области составила 59,35%. 18 сентября на Дону были открыты 2620 участков, в том числе 22 временных.