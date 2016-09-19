Вашингтон, 19 сентября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Власти Украины по-прежнему заинтересованы в получении от стран Запада летального оружия. Об этом, как передает RT, заявил президент страны Петр Порошенко на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке (США).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что посеешь

«Не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ (Вооруженные силы Украины)», — говорится в заявлении украинского лидера.

Порошенко отметил, что новая профессиональная армия Украины за последние 2,5 года успела доказать, что на нее «можно положиться и ей можно доверять».

«В начале моей президентской каденции наши партнеры из США говорили, что у них есть стопроцентная информация, что 50% украинских ВСУ коррумпированы, — говорит президент Украины. — Еще 50% — агенты КГБ».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 августа президент Украины Петр Порошенко во время торжественной передачи военной техники в г. Чугуев Харьковской области заявил, что западные партнеры Украины наконец-то начали поставки вооружений и военной техники для потребностей ВСУ.

«Значительную помощь в обеспечении армии вооружением и военной техникой, имуществом, наконец-то предоставляют наши западные партнеры, — рассказал тогда Порошенко. — В рамках налаженного военно-технического сотрудничества мы получили более 700 единиц военной и специальной техники».

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