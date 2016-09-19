Торонто, Канада, 19 сентября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Защитник сборной России по хоккею Алексей Марченко прокомментировал результат матча на Кубке мира в Торонто против команды Швеции.

wch2016.com Сборная России по хоккею против команды Швеции на Кубке мира в Торонто

«Мы (игроки сборной России) стараемся, — цитирует Марченко «Чемпионат». — Понятно, что не хотим первые 2 периода проваливать, а потом героически спасаться».

При этом защитник добавил, что команде России не удалось «сыграть в начале так, как хотелось бы».

«Что касается незасчитанного гола Овечкина (нападающий Александр Овечкин), то мне тяжело сказать, я не был вблизи эпизода, — говорит Марченко. — Судья все решил, игра закончилась».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче первого тура группового этапа Кубка мира-2016. Встреча, прошедшая в канадском городе Торонто, завершилась со счетом 1:2.

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