Москва, 19 сентября, 2016, 06:03 — ИА Регнум. По итогам обработки 75% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Государственную думу пятипроцентный барьер преодолевают четыре политические партии.

er.ru Флаг «Единой России»

По данным Центризбиркома, «Единая Россия» набирает 54,12% голосов, КПРФ — 13,89%, ЛДПР — 13,42%, «Справедливая Россия» — 6,16%.

«Коммунисты России» на текущий момент набрали 2,41%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 1,75%, «Яблоко» — 1,74%, «Родина» — 1,41%, «Партия роста» — 1,10%.

«Зелёные», ПАРНАС, «Патриоты России», «Гражданская платформа» и «Гражданская сила» имеют менее 1% голосов.

Явка на выборах, согласно последним данным, составила 48%.