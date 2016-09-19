Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2016, 05:10 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама «благословил» Хиллари Клинтон и «проклял» ее противника Дональда Трампа во время состоявшегося сегодня благотворительного ужина Демократической партии США, сообщает Associated Press 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Во время мероприятия, которое собрало 65 сторонников Демпартии в одном из ресторанов Нью-Йорка, Обама назвал кандидата от демократов «умной, но при этом жесткой» женщиной, что является важным для будущего президента. А самое главное, как считает Обама, это то, что госпожа Клинтон «глубоко заботится о том, чтобы эта страна работала для всех, а не только некоторых».

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, в свою очередь, подвергся жесткой критике действующего президента.

«Есть другой парень, вы все знаете его, потому что он из Нью-Йорка. Некоторые из вас, возможно, имели с ним общий бизнес, и вряд ли это было приятным опытом… Он не проявляет никакого интереса к получению знаний, необходимых, чтобы принимать трудные решения изо дня в день. У него нет ни любопытства, ни желания этого делать», — заявил Обама.

Сообщается, что все деньги «благотворительного ужина», участие в котором стоило от $25 тыс. до $250 тыс., пойдут на нужды предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вчера, 18 сентября, Хиллари Клинтон, которая оправилась от недавней болезни, призвала своих «черных сторонников» поддержать ее на предстоящих выборах против «шовиниста» Дональда Трампа, так же сильно, «как они поддерживали Барака Обаму». «Черные сторонники», среди которых были 4 сенаторов-афроамериканцев и сам президент США, названный госпожой Клинтон «великим американцем», пообещали оказать кандидату всестороннюю помощь и поддержку.