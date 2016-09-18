Явлинский намерен принять участие в президентских выборах — 2018
Москва, 19 сентября, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский намерен баллотироваться в президенты России в 2018 году, несмотря на скромный результат партии на выборах в Государственную думу. Об этом он заявил на брифинге по предварительным итогам единого дня голосования, передаёт телеканал RT.
«Мы считаем, что наша партия примет самое активное участие в том, что будет называться «президентские выборы». Возможно, и со мной как кандидатом, по крайней мере, на сегодняшний день я являюсь кандидатом в президенты от партии «Яблоко», — сказал Явлинский, добавив, что это его «обязанность».
Как передавало ИА REGNUM, по итогам обработки 38% итоговых протоколов «Яблоко» лидирует среди малых партий либерального толка, набирая 1,52% голосов, но не проходит в Государственную думу.
Отметим, что, по данным соцопросов и по оценкам большинства экспертов, ближе всего к пятипроцентному барьеру из непарламентских партий должно было подойти именно «Яблоко». Это согласуется с данными экзит-полла ВЦИОМ, среди участников которого данная партия получила поддержку 3,5%.
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