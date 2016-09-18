Москва, 19 сентября, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский намерен баллотироваться в президенты России в 2018 году, несмотря на скромный результат партии на выборах в Государственную думу. Об этом он заявил на брифинге по предварительным итогам единого дня голосования, передаёт телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Я. Григорий

«Мы считаем, что наша партия примет самое активное участие в том, что будет называться «президентские выборы». Возможно, и со мной как кандидатом, по крайней мере, на сегодняшний день я являюсь кандидатом в президенты от партии «Яблоко», — сказал Явлинский, добавив, что это его «обязанность».

Как передавало ИА REGNUM, по итогам обработки 38% итоговых протоколов «Яблоко» лидирует среди малых партий либерального толка, набирая 1,52% голосов, но не проходит в Государственную думу.

Отметим, что, по данным соцопросов и по оценкам большинства экспертов, ближе всего к пятипроцентному барьеру из непарламентских партий должно было подойти именно «Яблоко». Это согласуется с данными экзит-полла ВЦИОМ, среди участников которого данная партия получила поддержку 3,5%.

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