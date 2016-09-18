Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 01:26 — ИА Регнум.



Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Аналитический центр OSTKRAFT комментирует сегодня скандальное назначение в Санкт-Петербурге и помещает его в контекст финансовых историй между Россией и Латвией.

С 15 сентября главным исполнительным директором российского банка «Санкт-Петербург» назначен Марис Манчинскис, который до августа был председателем правления Swedbank Latvia. Манчинскис будет курировать операционную деятельность банка и работу заместителей председателя правления. Кто в России за этим назначением стоит?

В этой связи интересна история возникновения и развития латвийского «Парекс банка». В банке хранились весьма значительные средства на счетах российских госчиновников. «Парекс» продолжительное время являлся самым крупным из работающих с россиянами латвийских банков, но его серый поток, по словам одного из экспертов John Tiner & Partners, был отнюдь не крупнейшим: он, как и почти все прочие латвийские банки, обслуживал офшорные потоки капитала российских резидентов (неофициальные платежи за импорт, сохранение в офшоре прибыли при экспорте, офшорные взаиморасчеты по внутрироссийским сделкам). Попутно в нем обслуживались «оборотни в погонах» и уполномоченные государственные граждане, имевшие вид на жительство в Прибалтике.

После кризиса 2008 года по согласованию с руководством латвийского государства управляющим банком был назначен гражданин США. В его структуру были введены руководящие сотрудники латвийских спецслужб — Улдис Дзенитис, Айгарс Борс, которые периодически посещают территорию России для решения финансовых вопросов.

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