Нижний Новгород, 18 сентября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Облизбирком проводит служебное расследование по поводу возможного вброса бюллетеней на участке в Нижнем Новгороде. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», об этом заявил заместитель председателя областной избирательной комиссии Александр Иванов, комментируя информацию о нарушении на избирательном участке №2211 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Dan Taylr Вброс бюллетеней

По его словам, в настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленных на участке. Иванов отметил, что по мнению членов облизбиркома у женщины, попавшей в поле зрения камер, было открепительное удостоверение: «Она легальным способом получила бюллетени и проголосовала на выборах. Если вскроется нечто иное, что помешает признать правильным итог голосования, результаты выборов на этом участке будут аннулированы».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ранее региональное отделение «Единой России» распространило сообщение, что на избирательном участке была зафиксирована ситуация, обладающая признаками нарушения на участке номер 2211.

В частности, в распоряжении единороссов оказалось видео, на котором видно, как одна из членов избирательной комиссии несколько раз опускала в урну для голосования пачки бюллетеней. Ее действия попали в кадр камеры он-лайн наблюдения, которые установлены на каждом избирательном участке.

«Предполагается, что на данном участке произошел неоднократный вброс бюллетеней в урну членом избирательной комиссии», — говорится в сообщении.

Глава нижегородского облизбиркома Сергей Кузьменко также заявил, что если факт вброса бюллетеней подтвердится, результаты выборов по участку №2211 будут отменены.

Видео широко обсуждается в социальных сетях. Некоторые пользователи уже опознали в женщине завуча школы, в которой расположен избирательный избирательный участок.