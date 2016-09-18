Москва, 18 сентября, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Кандидаты от партии «Родина» смогли одержать победу в двух одномандатных округах из 148, где уже известны результаты. «Гражданская платформа» и ПАРНАС победили в одном округе каждая. Таковы данные, представленные на 22:08 в ЦИК, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По одномандатным округам «Единая Россия» проходит уже в 132, ЛДПР — в 4, «Справедливая Россия» — в 5, КПРФ — в 3.

Напомним, что впервые с 2003 года выбора в Госдуму в РФ проходили по смешанной системе. 225 депутатов выбирают по одномандатным округам и еще 225 — по партийным спискам.