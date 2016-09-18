Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Избирательная активность петербуржцев повысилась после 18:00, поэтому средний показатель явки на выборы депутатов Государственной думы и городского Законодательного собрания может приблизиться к среднероссийскому. Об этом заявил глава Городской избирательной комиссии Виктор Панкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборы в Петербурге

Напомним, к 18:00 средняя явка в Петербурге составила около 25,5%. При этом средняя явка по России на 18:00 составила 40%. На прошлых парламентских выборах в 2011 году в Петербурге к этому моменту за депутатов Законодательного Собрания проголосовали 34,45%, за депутатов Госдумы — 36,45%.

«Чем объясняется уровень явки? Лето, теплая дачная погода. Явка не окончательная. После 18 часов еще два часа люди приходили на участки, активизация наблюдалась именно в конце дня, это зафиксировали и члены Горизбиркома, которые ездили голосовать — приходилось даже в очереди стоять», — рассказал Панкевич.

Для справки: согласно сервису «Яндекс. Погода», утром в Петербурге было от 9 до 11 градусов тепла, днем — плюс 10−11 градусов, вечером — плюс 6−8 градусов.

Заместитель главы Горизбиркома Надежда Лебедева заметила, что жители Петербурга именно вечером «возвращались с территории Ленобласти и дачных участков». Она также добавила, что рекордсменами по явке стали Приморский и Курортный районы Санкт-Петербурга именно из-за близости к дачам.

Руководство Горизбиркома заявило, что в комиссию не поступило ни одного официального обращения о «каруселях», о которых сообщалось в СМИ. Информацию из прессы и социальных сетей проверяли, на место выезжали мобильные группы Горизбиркома, но, по словам Лебедевой, данные не подтвердились.

«Мы мониторили социальные сети, Twitter, СМИ. Может быть, что-то где-то и было, до нас ни одного официального сообщения о нарушениях не дошло», — сказала Лебедева.

Виктор Панкевич заявил, что наблюдатели могли присутствовать рядом с членом УИК в момент вписывания избирателя в дополнительный список, чтобы убедиться в правомерности этих действий.

«Потенциальный правонарушитель мог бы сразу передаваться полицейскому. Но до Горизбиркома не дошло ни одного такого факта. <…> Если жалобы были поданы в ТИК, то мы об этом узнаем, все жалобы будем рассматривать», — подчеркнул Панкевич.

Всего к 19:30 в Горизбирком поступило 26 обращений, из них 11 жалоб. Выборов в Госдуму касались 5 жалоб, выборов в ЗакС — 6 жалоб. Кроме того, было проверено 26 сообщений в СМИ. Только по одному случаю Горизбирком обратился в полицию: у участка №1731 перед входом был припаркован автомобиль с рекламой «Единой России», Горизбирком попросил полицию проверить этот факт и пресечь нарушение, если оно подтвердится.

Кроме того, по словам Лебедевой, Горизбирком продолжит следить за развитием ситуации вокруг голосования курсантов на Васильевском острове, которые брали открепительные удостоверения или были включены в дополнительный список избирателей. «Мы проверили появившуюся в СМИ информацию о «бесконтрольном голосовании курсантов». <…> По информации председателя ТИКа, у нас нет оснований говорить о том, что чьи-то права были нарушены. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией», — сказала Лебедева.

В течение дня на горячую линию Горизбиркома поступило 137 звонков, по каждому из них были даны устные разъяснения. На телефон 008 позвонили 2 тыс. 800 человек, 75% из них интересовались адресами и телефонами УИКов, 20% — голосованием на дому.