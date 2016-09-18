Москва, 18 сентября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Результат «Единой России» на выборах в Государственную думу 18 сентября — 48,4%. Об этом говорят данные экзит-полла, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Отвечая на вопрос «За какую партию вы только что проголосовали?», 16,3% избирателей, принявших участие в опросе, ответили — за КПРФ, 14,2% — за ЛДПР, 7,6% — за «Справедливую Россию».

Партия «Яблоко» едва набирает более 3%. «Родина», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за справедливость, ПАРНАС, Партия Роста — получили поддержку от 1,9% до 1% избирателей. Результат Российской экологической партии «Зелёные», «Гражданской платформы», «Гражданской силы», «Патриотов России» — менее 1%.