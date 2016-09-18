Владимир, 18 сентября, 2016, 19:31 — ИА Регнум. По данным на 18:00 менее 34% жителей Владимирской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии Владимирской области. Таким образом, всего 390 тысяч человек пришли на избирательные участки.

Антон Роберт Лайнвебер. Отречение Петра. 1921

Большее количество избирателей все-таки дошли до участков во Владимирском одномандатном округе №79 — 201 тысяча человек. В Суздальском одномандатном округе проголосовавших избирателей меньше на 10 тысяч. Здесь отдали свои голоса кандидатам-одномандатникам и политическим партиям 190 тысяч человек.

Пока результаты 2016 года ниже явки, которая наблюдалась в 2011 году, на 10%. Тогда к 18:00 на владимирские участки уже пришли 44,5 избирателей. Окончательная явка в 2011 году составила во Владимирской области 48,9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, который был проведен по заказу издания, показали, что россияне не спешат голосовать. Так, на вопрос, пойдут ли они на выборы, только 31,5% респондентов ответили, что точно пойдут. Еще 10,8% усомнились, но заявили, что пойдут, скорее всего.