Екатеринбург, 18 сентября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге доверенное лицо одного из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по решению суда попал под административный арест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Furni Tour Под арестом

«По имеющейся на данный момент информации, он арестован на пять суток по статье 19.3 КоАП РФ», — уточнили в Избиркоме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель кандидата выразил своё недовольство работой участковой избирательной комиссии и написал две жалобы. Далее между ним и членами УИКа началась перепалка, в результате чего уже председатель УИКа написал заявление на доверенное лицо кандидата и попросил его удалиться с участка. Однако он отказался это сделать и оказал сопротивление полиции, которая действовала в рамках своих полномочий. В результате он был отправлен в ОП-8 для разбирательств, а впоследствии в суд.

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Сам попавший под арест представитель кандидата сообщил на своей странице в социальной сети, что отправлен под арест на пять суток по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и на пять суток по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По заявлениям членов УИК отправленный под административный арест представитель кандидата повёл себя неадекватно и помешал тестированию комплексов обработки избирательных бюллетеней, чтобы спровоцировать пересчёт бюллетеней вручную.