Москва, 18 сентября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. На 18:00 явка на выборы по всем регионам РФ составила 39,37%. Такие данные привел заместитель главы ЦИК России Николай Булаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«39,37% — явка, 18-часовая цифра», — заявил Булаев.

«Те регионы с высокой явкой, что мы называли, они остаются. К ним добавляются еще другие», — подчеркнул он.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова перечислила регионы-лидеры по явке на 17:00 — это Кемеровская область (78,96%), Тюменская область (74,3%), Чеченская республика (72,16%).

Минимальная явка зафиксирована в Московской области (21,73%), в Москве (19,86%), и Санкт-Петербурге (16,12%).

Напомним, на прошлых думских выборах 4 сентября 2011 года по данным на 17:00 явка по России составляла 41,9%. На 18:00 московского времени — уже 50,4%. Итоговая явка по выборам 2011 года составила 60,2%.