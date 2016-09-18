Хабаровск, 18 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за два часа до закрытия участков избирательная активность составила 32,45% сообщается сайте краевой избирательной комиссии. Это почти на 15% ниже, чем на выборах в Государственную думу в 2011 году. Тогда к 18 часам на избирательные участки пришли 47% избирателей.

Виктор Васнецов. Несмеяна-царевна (фрагмент). 1916-1926

Всего в регионе проголосовали 332 681, зарегистрировано более миллиона избирателей.

В лидерах завершает избирательную кампанию Аяно-Майский район, где проголосовали более 70% жителей с правом избирательного голоса.

Невысокую активность продемонстрировала краевая столица — в Хабаровске на участки пришли менее 28% избирателей.

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Жалоб краевой избирком по состоянию на 18 часов не зафиксировал. Однако многие избиратели не смогли найти свои избирательные участки — люди жаловались на отсутствие персональных приглашений с адресами участков, а также на задержку выездных урн для голосования.

По данным ИА «Амурмедиа, небывалую избирательную активность продемонстрировали жители села Некрасовка. Вместе с тем, люди признавались, что понятия не имеют, за кого голосовать: про кандидатов ничего не знают, в перемены к лучшему не верят. Многие говорили, что пришли только для того, чтобы их бюллетенями не воспользовались.

В Свободном порту Ванино единый день голосования начался очень бодро и на час раньше — портовики Ванинского балкерного терминала АО «Дальтрансуголь» СУЭК проголосовали за час до начала рабочего дня. Однако на этом энтузиазм избирателей иссяк.

Люди отмечают крайне скудную торговлю на выборах и отсутствие развлечений. К 16 часам на большинстве участков торговцы просто свернули свои палатки и ушли: в связи с отсутствием покупателей.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах в Государственную думу РФ в Хабаровском крае проходило вяло, явку избирком отмечал невысокую. Наибольшая активность, в процентном выражении, отмечена в отдаленных сельских районах с низкой плотностью населения.