Брянск, 18 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. На «Карте нарушений на выборах», которую ведет общественная организация «Голос», поступила первая жалоба из Брянской области. В ней говорится о возможных «каруселях», которые могут быть организованы на заводе «Индуктор» в Новозыбкове.

Circe Denyer Карусель

«Избиратель сообщил, что у них на заводе «Индуктор» 140 человек по требованию начальства написали заявления о выдаче ОУ и отдали заявления начальству. Им велено завтра прийти и коллективно ехать голосовать, а на свой УИК не ходить. Открепительных сами люди в глаза не видели», — говорится в сообщении.

В приемной регионального избиркома сообщили, что таких жалоб не поступало. Получить оперативный комментарий от юридического отдела избиркома не удалось.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ. В Брянской области по данным на 12 часов проголосовали 18,92% избирателей, что выше на 0,8% явки к этому часу на выборах в Госдуму в 2011 году.

При этом представители политических партий сообщают о том, что уже регистрируются нарушения. Так, на некоторых УИКах происходит завышение показателей явки. На некоторых участках не пускают наблюдателей.